Reconstituição do assassinato de Vitória está marcada para quinta (24); Maicol não participará

A reconstituição do crime que matou Vitória Sousa , de 17 anos, será feita nesta quinta-feira (24). O principal suspeito do crime, Maicol Santos , de 26 anos, não irá participar do processo. Ele é investigado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e sequestro e está preso temporariamente desde 8 de março . O crime aconteceu na madrugada de 27 de fevereiro em Cajamar, na região Metropolitana de São Paulo.