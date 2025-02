RECORD NEWS contra a dengue: córrego a céu aberto preocupa moradores no interior de São Paulo

Um córrego a céu aberto tem preocupado moradores do bairro Parque das Nações, em Atibaia, interior de São Paulo. O local tem acumulado lixo, água parada e mato alto. Em nota à RECORD NEWS, a prefeitura de Atibaia disse que vai realizar o serviço de zeladoria no local ainda nesta semana. Além disso, o município realiza a campanha Atibaia Contra a Dengue desde janeiro com ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da doença .



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes Aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.