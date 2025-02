RECORD NEWS contra a dengue: morador desiste de construir piscina e obra vira foco do mosquito

Uma obra abandonada preocupa moradores do bairro Vila do Sol, na zona sul de São Paulo, por ser possível criadouro do mosquito que transmite a dengue. Segundo os vizinhos, a ideia inicial do dono do local era fazer uma piscina , mas há meses ele desistiu do projeto e a construção se tornou um foco de Aedes aegypti. Inclusive há relatos de moradores da região que já tiveram a doença.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.