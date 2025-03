RECORD NEWS contra a dengue: praça em Pirituba (SP) se torna possível criadouro de mosquito

A praça Vista Verde, em Pirituba, zona oeste da capital paulista, está com mato alto e muita sujeira, tornando-se um possível criadouro para o mosquito Aedes aegypt. Segundo moradores da região, o local está nessa situação desde outubro de 2024 e já foram registrados diversos casos de dengue nas proximidades. A Prefeitura de São Paulo não retornou sobre o estado da praça.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.