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Emagrecimento rápido pode ser mais eficaz que gradual

Um dos fatores que explicam resultado é impacto motivacional nas perdas iniciais

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Um estudo apresentado na Turquia analisou adultos com obesidade durante um ano. Acompanhe.

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