Água perdida poderia abastecer 77 milhões de brasileiros
Estudo revela que país perde cerca de 39,53% do volume tratado
O estudo "Perdas de Água 2026", realizado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria G.O. Associados, revela que o Brasil desperdiça cerca de 39% da água tratada antes de chegar às residências. Essa quantidade seria suficiente para abastecer aproximadamente 77 milhões de pessoas.
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