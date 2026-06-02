Água perdida poderia abastecer 77 milhões de brasileiros

O estudo "Perdas de Água 2026", realizado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria G.O. Associados, revela que o Brasil desperdiça cerca de 39% da água tratada antes de chegar às residências. Essa quantidade seria suficiente para abastecer aproximadamente 77 milhões de pessoas.



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