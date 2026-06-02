Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

EUA propõem nova tarifa de 25% contra o Brasil

Prazo legal para aplicação de medidas corretivas vai até 15 de julho

Link Record News|Do R7

  • Google News

O economista e sócio da Boa Brasil Capital, Marcelo Bassani, comentou nesta terça-feira (2) a proposta dos Estados Unidos de uma nova tarifa de 25% contra o Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • estados-unidos
  • economia
  • tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.