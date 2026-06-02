EUA propõem nova tarifa de 25% contra o Brasil

O economista e sócio da Boa Brasil Capital, Marcelo Bassani, comentou nesta terça-feira (2) a proposta dos Estados Unidos de uma nova tarifa de 25% contra o Brasil.



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