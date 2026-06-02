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Crime custa cerca de R$ 107 bilhões por ano para a indústria

Levantamento considera gastos com segurança e prevenção

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Um estudo realizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) revelou que o crime tem um custo anual de aproximadamente R$ 107 bilhões para a indústria no Brasil.

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