RECORD NEWS contra a dengue: subprefeituras multam proprietário de área de risco em SP

A RECORD NEWS mostrou na semana passada um terreno de mato alto com carros abandonados e caixas d’água sem tampa no bairro Alto do Mandaqui, zona norte da capital paulista. Após as imagens, a subprefeitura de Santana e de Tucuruvi disse, em nota, que o proprietário do terreno foi localizado, notificado e multado por não realizar os serviços de limpeza e manutenção necessários.



Além disso, a coordenadoria de vigilância em saúde também enviará uma equipe até o endereço para verificar a situação e realizar as ações necessárias.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.