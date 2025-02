RECORD NEWS contra a dengue: telespectador do Recife denuncia foco do mosquito dentro de bebedouro

Um telespectador da RECORD NEWS em Recife , Pernambuco, enviou um vídeo que mostra uma larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue , dentro do recipiente que guarda o excesso de água de um bebedouro. Nas imagens, é possível ver até a larva do mosquito 'nadando' no local.



Caso você tenha denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.