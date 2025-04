RECORD NEWS contra a dengue: telespectadora denuncia acúmulo de lixo e água parada em Osasco (SP)

Uma espectadora denunciou o acúmulo de lixo e água parada em um cano de concreto no bairro Cidade das Flores, em Osasco . Para esclarecer a situação, entramos em contato com a prefeitura de Osasco, que ainda não retornou.



Na cidade de São Paulo, a situação da dengue é alarmante. Foi confirmada a segunda morte pela doença no ano de 2025. A vítima é um homem de 69 anos que vivia na zona leste da cidade. Já são mais de 21.000 casos da doença confirmados.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.