RECORD NEWS contra a dengue: teto de estação de metrô se torna 'piscina' de água suja em São Paulo

O teto do bicicletário da estação de metrô Guilhermina Esperança virou praticamente uma 'piscina'. Segundo um transeunte do transporte público, o local acumulou água por dias e se tornou um possível criadouro da dengue. Em nota à RECORD NEWS, o metrô de São Paulo disse que equipes de manutenção desobstruíram os ralos do teto da estrutura e que o local já havia recebido a aplicação de veneno e de larvicida.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.