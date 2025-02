Record News contra dengue: telespectador denuncia foco do mosquito na zona sul de São Paulo

Nesta segunda-feira (3), um telespectador denunciou um possível foco de proliferação do mosquito-da-dengue no bairro de Mirandópolis, na zona sul de São Paulo — cidade com maior número de casos da doença em 2025. Na imagem, é possível observar uma piscina abandonada, sem os cuidados necessários. Segundo o telespectador, os vizinhos realizaram uma reclamação na prefeitura durante o ano passado, e o problema foi resolvido. No entanto, a situação piorou logo em seguida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, “equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde acompanham o endereço mencionado e a água da piscina é tratada periodicamente pelo proprietário do imóvel, conforme orientação dos agentes.” A subprefeitura da Vila Mariana notificou o proprietário do terreno, que será autuado se não realizar os serviços de zeladoria necessários.



Caso você tenha denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.