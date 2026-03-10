Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Rio transborda e casa são inundadas após temporal no Peru

Enxurrada e lama voltaram a atingir propriedades afetadas por outras enchentes

Link Record News|Do R7

  • Google News

O distrito de Ayacucho, no Peru, enfrenta mais uma vez as consequências devastadoras das inundações. O transbordamento do rio Sankirhuato, devido a intensas chuvas, resultou na invasão da lama nas residências locais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Peru
  • chuvas
  • mudancas-climaticas
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.