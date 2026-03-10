Rio transborda e casa são inundadas após temporal no Peru

O distrito de Ayacucho, no Peru, enfrenta mais uma vez as consequências devastadoras das inundações. O transbordamento do rio Sankirhuato, devido a intensas chuvas, resultou na invasão da lama nas residências locais.



