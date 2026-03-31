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Robôs 'metamáquinas' seguem ativos mesmo após danos

Tecnologia com I.A. crua npaquinas modulares mais resistentes para missões futuras

Link Record News|Do R7

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Novo projeto da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, inova ao criar autômato formado por diversos robôs menores.

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