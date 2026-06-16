Semana do Mídia: mercado prevê transformação do setor com a TV 3.0

Durante a Semana do Mídia, Marcos Braga destacou a importância das conexões profissionais no setor de comunicação. Fundador da comunidade Amigos do Mercado e gestor de mídia há mais de duas décadas, ele enfatizou como o networking é crucial para quem trabalha com mídia. Segundo Braga, em um ambiente onde criatividade e inovação são essenciais, as relações interpessoais facilitam novas ideias.



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