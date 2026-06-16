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Semana do Mídia: mercado prevê transformações na comunicação e no marketing

Gerente de mídia da Petrobras detalha estratégias da estatal atualmente no setor

Link Record News|Do R7

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Em entrevista exclusiva ao 'Link News', Mariana Bieler, gerente de mídia da Petrobras, detalhou estratégias da estatal no setor. O mercado prevê transformações na comunicação e no marketing com influência da tecnologia.

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