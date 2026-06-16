Semana do Mídia: mercado prevê transformações na comunicação e no marketing

Em entrevista exclusiva ao 'Link News', Mariana Bieler, gerente de mídia da Petrobras, detalhou estratégias da estatal no setor. O mercado prevê transformações na comunicação e no marketing com influência da tecnologia.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!