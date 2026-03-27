Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

SP: aeroporto de Guarulhos vai operar apenas com uma pista

Interdição para obras começa no domingo (29) e vai até 30 de abril

Link Record News|Do R7

  • Google News

O aeroporto de Guarulhos em São Paulo operará com apenas uma pista de 29 de março a 30 de abril devido a obras obrigatórias.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guarulhos
  • aviacao
  • sao-paulo-estado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.