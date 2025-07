Suspeito de jogar bombas em condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro é preso

Foi preso o suspeito de jogar bombas em um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro, durante conflito entre traficantes e milicianos no último dia 8 de julho. Segundo a polícia, o integrante do “Bonde dos Crias” é uma das principais lideranças do tráfico no bairro de Vila Kennedy.



O grupo envolvido nas disputas territoriais na região do Catiri é ligado ao Comando Vermelho . De acordo com delegado, o suspeito de intimidar moradores da comunidade estaria envolvido em aspectos estratégicos para reforçar a presença da facção criminosa no local.