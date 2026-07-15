Relatório da OMS acende alerta para vacinação infantil
Segundo a pesquisa, taxa de abandono do esquema vacinal subiu para 12%
Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destacou preocupações sobre a diminuição nas taxas de vacinação infantil. O principal desafio atual não é iniciar o esquema vacinal, mas garantir que ele seja completado. A taxa de abandono das vacinas contra difteria, tétano e coqueluche aumentou significativamente de 4% para 12% em um ano. Além disso, a cobertura da terceira dose caiu de 90% para 86%. Especialistas alertam que essa redução pode facilitar o retorno de doenças previamente controladas.
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