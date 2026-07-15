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Chile inaugura um dos maiores projetos de astronomia

Observatório Vera C. Rubin vai acompanhar eventos cósmicos em tempo real

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O observatório Vera C. Rubin foi instalado na região de Coquimbo, no Chile, e começou a registrar imagens que contribuirão para o primeiro filme do universo.

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