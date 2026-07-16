Prática de atividade física reduz risco de depressão

Um estudo recente destaca a importância dos exercícios físicos ao longo da vida para reduzir o risco de depressão na velhice. A pesquisa acompanhou mais de 15 mil pessoas com 50 anos ou mais durante um período significativo e revelou que a prática regular de atividades físicas contribui para proteger a saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de brasileiros convivem com a depressão.



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