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Lello Lopes comenta o filme 'A Odisseia', que acaba de estrear nos cinemas brasileiros

Filme adapta clássico de Homero e destaca Matt Damon no papel principal

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O colunista de cinema do Portal R7, Lello Lopes, fala sobre algumas curiosidades sobre o novo lançamento de Christopher Nolan nos cinemas: 'A Odisseia'.

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