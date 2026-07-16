Lello Lopes comenta o filme 'A Odisseia', que acaba de estrear nos cinemas brasileiros
Filme adapta clássico de Homero e destaca Matt Damon no papel principal
O colunista de cinema do Portal R7, Lello Lopes, fala sobre algumas curiosidades sobre o novo lançamento de Christopher Nolan nos cinemas: 'A Odisseia'.
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