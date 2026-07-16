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Governo detalha atuação contra novas tarifas dos EUA

Taxação adicional americana contra produtos brasileiros será de 25%

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O vice-presidente Geraldo Alckmin realizou uma entrevista coletiva para discutir a taxação imposta pelos Estados Unidos.

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