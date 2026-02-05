Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Temperaturas despencam em Cuba após chegada de frente fria

Termômetros em cidade vizinha à capital Havana marcaram 0 ºC

Link Record News|Do R7

  • Google News

Cuba enfrenta uma situação atípica com temperaturas extremamente baixas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Cuba
  • Temperatura
  • frente-fria

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.