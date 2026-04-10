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Tomé Franca fala sobre efeitos da alta do querosene de aviação

Ministro de Portos e Aeroportos também comentou pane que fechou espaço aéreo de SP

Link Record News|Do R7

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Tomé Franca, ministro dos Portos e Aeroportos, concedeu entrevista exclusiva ao 'Link News' desta sexta (10). Assista na íntegra.

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