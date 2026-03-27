Trem atropela carro preso nos trilhos em Taiwan; veja vídeo

Um trem atropelou um carro preso aos trilhos em Taiwan . O veículo ficou preso quando o motorista tentou atravessar o trilho do trem com a cancela se fechando. Nas imagens divulgadas, é possível perceber que ele saiu do carro, tentou acenar para o trem parar, mas não teve jeito. O carro foi lançado para o canto e ficou com a traseira completamente destruída. No entanto, o motorista conseguiu correr antes da colisão.



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