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Unicef lança iniciativa voltada à saúde dos adolescentes

Projeto quer ampliar acesso e abre espaço aos jovens na construção de soluções

Link Record News|Do R7

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Para compreender os objetivos da nova iniciativa da Unicef no Brasil, as Unidades Amigas das Adolescências, o 'Link News' desta sexta-feira (26) entrevistou com exclusividade a chefe de saúde da organização no país, Luciana Phebo.

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