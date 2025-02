Abacaxi na pizza pode custar mais de R$ 700 em restaurante na Inglaterra

Para os amantes de um dos sabores mais polêmicos da pizza, o prato pode sair muito caro em um restaurante na Inglaterra . O estabelecimento começou a cobrar 100 libras (equivalente a R$ 740 na cotação atual) na pizza havaiana, que conta com abacaxi na lista de ingredientes. A guerra contra a fruta, que começou como uma brincadeira, ganhou destaque após a reportagem de um jornal local e foi parar nas redes sociais.

Os donos aproveitaram a fama e colocaram uma mensagem divertida para os clientes no aplicativo de entregas do restaurante, “Sim, por 100 libras você pode ter. Peça um champanhe também, vá em frente, seu monstro”, diz a mensagem. No entanto, uma pesquisa realizada em 2024 mostra que 50% dos britânicos amam abacaxi no prato, o que mostra que os donos do restaurante podem não ser unanimidade no assunto.