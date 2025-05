Arábia Saudita emite alerta vermelho após tempestade de areia provocar caos no Oriente Médio

Tempestades de areia provocaram caos, no último final de semana, em países do Oriente Médio, entre eles Arábia Saudita, Jordânia e Kuwait. Nas imagens, gravadas no país saudita, é possível ver uma “ parede de poeira ” formada sobre a cidade de al-Qassim, no domingo (4).



O Centro Nacional de Meteorologia da Arábia Saudita emitiu alerta vermelho para cinco regiões, com risco de tempestades de raios , inundações relâmpago e granizo. As autoridades também solicitaram aos moradores que fiquem em casa e evitem áreas abertas. Segundo meteorologistas, eventos desse tipo são comuns nesta época do ano, especialmente entre abril e junho.