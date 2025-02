Argentino faz sucesso com 'livro animado' de cenas do futebol que causa ilusão de ótica

Um artista argentino ficou famoso ao reproduzir cenas marcantes do futebol em flip books, livros com sequências de imagens que, quando folheados rapidamente, causam a sensação de movimento. O autor, que também é um amante do esporte, costuma prestar homenagem aos jogadores argentinos. Com o talento, o homem se tornou popular e começou a vender suas obras para clientes do mundo inteiro, principalmente com imagens de craques como Messi e Maradona.