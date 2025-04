Câmeras de segurança registraram o momento em que uma árvore gigante caiu e esmagou um carro que passava por uma via na Pensilvânia, Estados Unidos , na última segunda-feira (7). Por sorte, mesmo com o forte impacto, o lado do motorista permaneceu intacto. A condutora ficou em choque, mas conseguiu sair do veículo sem ferimentos.