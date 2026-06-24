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Seis presos por vandalismo em ponto turístico de Washington

Monumento da capital dos EUA passou por reformas recentes, mas sofreu danos após uma semana

Hora News|Do R7

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Seis presos por vandalismo em ponto turístico de Washington, nos Estados Unidos. Monumento passou por reformas recentes, mas sofreu danos após uma semana.

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