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Senado dos EUA decide limitar ações militares no Irã

Novas decisões devem ter autorização do Congresso; medida também pede retirada de militares

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O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução que restringe novas ações militares contra o Irã sem autorização prévia do Congresso.

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