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Audiência pública decide tarifas sobre produtos brasileiros

Representantes de setores afetados discutem futuro da relação comercial entre países

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Representantes do governo brasileiro estão nos Estados Unidos para tentar impedir a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos nacionais.

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