Ataque a tiros em escola da Suécia é tratado como o pior da história do país

A polícia da Suécia investiga a motivação do ataque a tiros, na manhã de terça-feira (4), em uma escola para adultos. O caso é tratado por autoridades como o pior tiroteio em massa da história do país, mas não há indícios de terrorismo.



Um homem invadiu a instituição de ensino , matou cerca de dez pessoas e deixou cinco feridos em estado grave na cidade de Örebro, localizada a 200 km de Estocolmo . O suspeito também morreu após confronto com agentes; ele não teve a identidade revelada.