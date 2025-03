Auxiliar de ônibus escolar é afastado após agredir criança com necessidades especiais nos EUA

Um auxiliar de ônibus escolar foi filmado agredindo uma criança de 9 anos com necessidades especiais. A agressão aconteceu dentro do veículo , durante o trajeto até a escola. De acordo com relatos, o funcionário ficou incomodado com a agitação da menina e avançou contra ela de maneira agressiva.



No vídeo, é possível ver o momento em que ele a empurra contra o banco e começa a apertar e chacoalhar a vítima na tentativa de forçá-la a ficar quieta. A cena foi registrada pela irmã da menina. O homem foi afastado de suas funções e está sob investigação. Ele pode ser responsabilizado por agressão infantil , o que pode resultar em prisão, conforme as autoridades locais.