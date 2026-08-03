Febre do matchá japonês faz demanda global disparar

O matchá, famoso chá verde em pó originário do Japão, tornou-se uma febre mundial. Cafeterias ao redor do mundo registram longas filas de clientes ansiosos por experimentar a bebida que ganhou destaque nas redes sociais. No entanto, o sucesso internacional trouxe consequências: o Japão enfrenta escassez da matéria-prima e aumento nos preços.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!