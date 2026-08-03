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Febre do matchá japonês faz demanda global disparar

País enfrenta escassez e alta histórica nos preços da matéria-prima do famoso chá

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O matchá, famoso chá verde em pó originário do Japão, tornou-se uma febre mundial. Cafeterias ao redor do mundo registram longas filas de clientes ansiosos por experimentar a bebida que ganhou destaque nas redes sociais. No entanto, o sucesso internacional trouxe consequências: o Japão enfrenta escassez da matéria-prima e aumento nos preços.

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