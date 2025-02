Bombeiros resgatam animais presos no gelo nos Estados Unidos

Com o inverno rigoroso que assola partes do país, bombeiros do estado de Ohio, nos Estados Unidos , precisam realizar resgates de animais presos no gelo. Em um dos vídeos, é possível acompanhar o resgate de um cachorro que caiu em um lago congelado. Já em outro caso, um cavalo escorregou no gelo e não conseguia se levantar e precisou ser resgatado pelos oficiais , com a ajuda de um guindaste e foi devolvido ao seu dono sem ferimentos.