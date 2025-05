Bombeiros resgatam 'Menino Maluquinho' da Índia que ficou com panela presa na cabeça

Bombeiros precisaram ser acionados para ajudar uma criança que ficou com uma panela presa na cabeça em Dharmadom, na Índia . O incidente aconteceu enquanto o garoto brincava com o utensílio na cozinha de casa. Ele colocou a panela na cabeça, ao estilo do Menino Maluquinho, icônico personagem de Ziraldo, e os pais não conseguiram removê-la. Para realizar a retirada, os profissionais precisaram utilizar um alicate para fazer cortes nas laterais do objeto. Durante o processo, a criança assustada não parou de chorar. Apesar do susto e do desespero do pequeno, os oficiais removeram a panela sem nenhum dano, recebendo elogios dos familiares pela atuação no auxílio.