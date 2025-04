Boris Johnson, ex-premiê britânico, é bicado por avestruz em safári nos EUA

O ex-premiê britânico, Boris Johnson , passou por uma situação inusitada, no último final de semana, em um safári no Texas, nos Estados Unidos. O político, que está de férias com a família, dirigia com o vidro do veículo aberto, quando um avestruz se aproximou lentamente e atacou seu braço. O momento foi registrado por Carrie Johnson, esposa do político, que mostra a reação do marido com o ataque do animal. A cena viralizou nas redes sociais e nos noticiários da Inglaterra.