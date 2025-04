Brasileiros relatam sufoco e horas de caos após apagão na Europa

Um apagão deixou Portugal, Espanha e parte do sul da França sem energia e sinal de celular por cerca de dez horas, nesta segunda-feira (28), o que afetou necessidades básicas da população e dos turistas. Brasileiros, como Rodrigo Leal, filho do cantor português Roberto Leal, diz que foi um dia de caos. "As pessoas saíram de casa buscando estocar comida porque não sabiam se essa situação ia durar mais tempo", afirma Leal.



Outros brasileiros relatam a dificuldade de se locomover, como o jornalista Estevão Pires que mostrou o caos para tentar chegar ao aeroporto de Barcelona com filas de turistas em busca de um transporte que estivesse funcionando.