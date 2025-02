Carpinteiro russo viraliza com obras realistas inspiradas em animais Com mais de 100 mil seguidores nas redes, Vil Aptyushev conseguiu unir a madeira com o realismo para recriar animais impressionantes

Mundo Record News|Do R7 21/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share