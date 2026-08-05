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China anuncia represálias às novas sanções dos EUA

Entre as medidas está a restrição de exportações sobre drones de uso duplo

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A China anunciou medidas de retaliação após as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos. Em resposta às ações norte-americanas que afetaram os direitos chineses, Pequim decidiu intensificar o controle sobre exportações e drones de uso duplo — aqueles com aplicações civis e militares. Além disso, seis empresas americanas estão proibidas de realizar transações ou cooperar em atividades na China.

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