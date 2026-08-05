China anuncia represálias às novas sanções dos EUA

A China anunciou medidas de retaliação após as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos. Em resposta às ações norte-americanas que afetaram os direitos chineses, Pequim decidiu intensificar o controle sobre exportações e drones de uso duplo — aqueles com aplicações civis e militares. Além disso, seis empresas americanas estão proibidas de realizar transações ou cooperar em atividades na China.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!