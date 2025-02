Chega a dar fome! Artista impressiona com bordados 3D de alimentos Youmeng Liu faz seus 230 mil seguidores ficarem com água na boca com sua obra realista

Mundo Record News|Do R7 21/02/2025 - 11h50 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share