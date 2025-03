Conheça Adriano, o primeiro robô humanoide a guiar passeios turísticos por antigo templo romano

Um templo antigo de Roma ‘contratou’ seu primeiro trabalhador robótico para interagir com os visitantes. Adriano é um humanoide equipado com inteligência artificial , 36 sensores de mapeamento e músculos artificiais, que permitem que ele aperte mãos e segure objetos.



Outra característica que chama a atenção é seu carisma, já que o robô é capaz de demonstrar emoções por meio de algumas expressões faciais. No primeiro momento, Adriano vai conversar em italiano e inglês, mas logo ele também falará outros idiomas.