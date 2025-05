Criada em impressora 3D, sala de cinema em miniatura exibe filmes reais no Canadá

A cidade de Vancouver, no Canadá, acaba de ganhar uma sala de cinema em miniatura que pode ser considerada a menor do mundo. Projeto de um jovem apaixonado pela sétima arte , a novidade foi criada com a ajuda de uma impressora 3D .



Para curtir a experiência, basta olhar pela abertura central e escolher um dos títulos do catálogo, que inclui curtas-metragens, desenhos animados e cenas clássicas do cinema.