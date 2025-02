Decretos de Trump repercutem entre governantes de países vizinhos dos Estados Unidos

Após assumir o posto de 47º presidente dos Estados Unidos, na segunda-feira (20), Donald Trump assinou decretos que podem afetar tanto a população americana quanto a mundial. Parte das medidas tem efeito imediato, como a nova política de imigração.



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em entrevista coletiva na terça-feira (21) que é preciso ter calma diante das novas ações migratórias. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse estar preparado para lidar com as tarifas dos EUA, após as ameaças do presidente americano de impor taxas de 25% sobre importados dos dois países vizinhos.