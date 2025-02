México não tem como lidar com pressão americana, afirma professor

“Como o México vai enfrentar o poder americano?”, declarou Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em conversa com o Conexão Record News nesta terça-feira (21). Para o especialista, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, pede por cooperação e diálogo para Donald Trump com a intenção de tentar preservar a identidade nacional mexicana. Trevisan afirmou também que os números de imigrantes ilegais mexicanos nos Estados Unidos é gigante, o que coloca Sheinbaum em uma situação muito difícil.



Como prometido antes da posse, Donald Trump assinou a ordem de rebatizar o Golfo do México de Golfo da América , nesta segunda-feira (20). Segundo o republicano, a mudança se deve já que os Estados Unidos fazem todo o trabalho na região.



Além disso, Trump declarou emergência nacional na fronteira sul para impedir a entrada ilegal de imigrantes. Claudia Sheinbaum, presidente do México, parabenizou o líder americano pelo retorno à Casa Branca, mas disse que, como vizinhos e parceiros comerciais, o diálogo e a cooperação devem ser a base da relação.