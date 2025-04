Demi Moore é eleita por revista americana como a pessoa mais bonita do mundo em 2025

Após uma temporada marcada pelo reconhecimento por sua interpretação no papel de Elisabeth Sparkle no filme A Substância, a atriz Demi Moore foi escolhida como a pessoa mais bonita do mundo em 2025 pela revista internacional People, na terça-feira (22).



Aos 62 anos, a americana vive um momento de destaque: venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical, o primeiro prêmio da carreira na categoria. Apesar de não ter conquistado o Oscar 2025 , Demi afirmou à revista que, no dia seguinte à premiação, estava em paz. Na entrevista, ela refletiu sobre sua trajetória, marcada por desafios e alegrias, como a maternidade e o sucesso profissional.